Путин призвал не питаться фобиями при отмене выставок и спектаклей

Президент Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции ответил на вопрос о том, насколько правомерны внезапное закрытие и отмена выставок и прочих культурных мероприятий, а также акции со стороны хулиганов.

Сначала президент ответил на вопрос о поддержке в стране патриотизма. Он заявил: "Конечно, будет. У нас нет никакого другого, и не может быть другого объединяющего начала".

При этом Путин призвал не делить хулиганов в зависимости от их взглядов, так как они в любом случае остаются таковыми.

"Но нужно отделять здравый смысл. И поток новостей должен быть адекватным", - заявил президент.

Комментируя вопрос закрытия выставки Джока Стерджеса, Путин напомнил, что ее автор привлекался к уголовной ответственности в США, "а у нас попытался выставку провести". При этом он пообещал жесткую реакцию на акции вандализма.

"Конечно, и власти должны реагировать, но и в творческой среде должны быть самоограничения. Не надо питаться фобиями и ложной информацией", - призвал Путин. Он привел в пример рок-оперу "Иисус Христос - суперзвезда", которую сначала запретили, а потом "за два месяца продали всего 46 билетов".

Путин призвал к диалогу с обществом по данному вопросу.