Путин и Нетаньяху обсудили терроризм и Ближний Восток

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Он состоялся по инициативе израильской стороны. Путин и Нетаньяху обменялись мнениями по текущей ситуации в ближневосточном регионе. Они также подтвердили готовность к дальнейшему активному взаимодействию в области борьбы с терроризмом.

В начале декабря Нетаньяху рассказал, что в ходе его визитов в Москву были выработаны устные договоренности по поводу сирийского конфликта.

Он сообщил, что Путин согласился с правом Израиля на самооборону, если Сирия или Иран попытаются атаковать Израиль. В свою очередь Нетаньяху пообещал не вторгаться в Сирию.