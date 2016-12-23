23 декабря 2016, 10:20
Путин и Нетаньяху обсудили терроризм и Ближний Восток
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Он состоялся по инициативе израильской стороны. Путин и Нетаньяху обменялись мнениями по текущей ситуации в ближневосточном регионе. Они также подтвердили готовность к дальнейшему активному взаимодействию в области борьбы с терроризмом.
В начале декабря Нетаньяху рассказал, что в ходе его визитов в Москву были выработаны устные договоренности по поводу сирийского конфликта.
Он сообщил, что Путин согласился с правом Израиля на самооборону, если Сирия или Иран попытаются атаковать Израиль. В свою очередь Нетаньяху пообещал не вторгаться в Сирию.
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