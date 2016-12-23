Красный Крест объявил об окончании осады Алеппо

Представитель Международного комитета Красного Креста Криста Армстронг заявила о завершении операции по эвакуации десятков тысяч жителей из сирийского Алеппо и двух поселений в провинции Идлиб, передает Reuters.

«Все мирные жители, которые пожелали, были эвакуированы, а кроме них и раненные, и участники боевых действий», — заверила Армстронг.

Операция по эвакуации мирных жителей Алеппо проводилась силами Сирийского арабского Красного Полумесяца.

Напомним, ранее стало известно, что Восточный Алеппо покинула последняя колонна боевиков, а сирийская армия назвала это событие новым этапом своей победы над террористами.