Путин заявил о серьезной задолженности регионов

Правительство поддерживает все регионы России, а регионам-донорам предоставляется поддержка в развитии инфраструктуры, заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

«В Москве и Московской области мы много делаем для развития инфраструктуры. И по другим регионам то же самое — например, по Санкт-Петербургу», — сказал Путин.

В то же время, существует серьезная проблема с задолженностями регионов. По данным президента, в целом задолженность регионов составляет более двух триллионов рублей.

«В соответствии с правилами правительства и Минфина, задолженность региона не должна превышать 50% от собственного дохода. Только пять регионов нарушили это правило, им нужна поддержка. В целом задолженность регионов свыше двух триллионов рублей. Правительство работает над этой проблемой, перекредитовывает регионы. Эта работа будет продолжена», — сказал Путин.

На перекредитование проблемных регионов было направлено около 380 миллиардов рублей.