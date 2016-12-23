Уменьшенные дорожные знаки установят в Москве и Петербурге

Московский Центр организации дорожного движения и экспертный центр «Probok.net» предложили провести эксперимент, предполагающий установку уменьшенных дорожных знаков. Пилотный проект начнется в 2017 году. Такие знаки установят в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на первого вице-премьера Игоря Шувалова.

Проект затронет дорожные знаки, напрямую не связанные с безопасностью на дороге. Авторы предложили уменьшить их в полтора-два раза. В Московском автодорожном институте считают, что можно уменьшить размеры таких дорожных знаков как «Остановка запрещена» или «Парковка». Сейчас они устанавливаются в размере 70 на 70 сантиметров. Предполагается их уменьшить до размеров 50 на 50 сантиметров.

Руководитель «Probok.net» Александр Шумский уверен, что такие меры позволят экономить на каждом километре дороги до 1 млн рублей. Он отметил, что в Европе дорожные знаки в среднем в полтора-два раза меньше тех, что используются в столице России.