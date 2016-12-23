СБУ предложила обсудить автономию «украинской» Тюмени и Дальнего Востока

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что в России наблюдается жесткое пресечение любого проявление сепаратизма, при этом Москва выступает за критику таких же мер с украинской стороны. Об этом пишет «Укринформ».

«Возможно, в России тоже следует обсудить автономию украинской Тюмени или Дальнего Востока? Может, мы тоже найдем для этого достаточно местных активистов и партийцев? Согласитесь — заманчивая идея!» — отметил глава СБУ.

При этом Грицак заявил, что «при всем негативном отношении к ним, вынужден отметить, что мы сегодня противостоим одной из самых мощных спецслужб мира».

Руководитель украинской спецслужбы также напомнил об итогах операции, которая длилась более двух лет. По ее итогам удалось пресечь попытки создания якобы спецслужбами РФ агентурной сети среди офицеров ВМС Украины.