23 декабря 2016, 14:01
Экс-замминистра экономики Свердловской области отправлен в СИЗО
Бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова суд отправил на два месяца в СИЗО — до 18 февраля, а заседание по вопросу об избрании меры пресечения в отношении художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады и шансонье Александра Новикова идет сейчас, сообщает Telegram-канал Gorod_Ekb.
И следствие, и прокуратура ходатайствуют о более мягкой, чем у Шилиманова, мере пресечения — о домашнем аресте, т.к. Новиков, хоть и мог скрыться, показал свою благонадежность и явился в суд.
Правда, если выберут эту меру, неясно, где будет место домашнего ареста. Новиков официально прописан не в Екатеринбурге, где идет следствие, а в Москве.
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