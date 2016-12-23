Трамп пригласил на инаугурацию простых людей

Избранный президент СГА Дональд Трамп в своем Twitter написал, что на инаугурации 20 января хочет видеть простых людей, а не знаменитостей.

Он заявил, что они ничего не сделали для Хиллари Клинтон.

«Так называемые знаменитости из списка А все хотят получить билеты на инаугурацию, но что они сделали для Хиллари — ничего! Я хочу видеть простых людей», — написал Трамп.

The so-called "A" list celebrities are all wanting tixs to the inauguration, but look what they did for Hillary, NOTHING. I want the PEOPLE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 декабря 2016 г.

Пока на приглашение Дональда Трампа посетить инаугурацию ответил только один экс-президент США — Джимми Картер, сообщает Politico. Джордж Буш — младший сообщил, что не примет решение до конца года. Представитель Билла Клинтона отказался от комментариев.

Ранее газета The Independent сообщала, что по время предвыборной кампании Хиллари Клинтон поддержали Ким Кардашьян, Мерил Стрип, Сара Джессика Паркер, Элизабет Бэнкс, а также Леонардо ДиКаприо, Джордж Клуни, певицы Бейонсе и Кэти Перри.

В конце ноября британский певец Элтон Джон опроверг информацию о том, что выступит на инагурации избранного президента США Дональда Трампа.

19 декабря стало известно, что известный голливудский актер Сильвестр Сталлоне отказался от предложения Трампа возглавить Национальный фонд поддержки искусств (NEA). Он заявил, что предпочел бы оказывать всемерную помощь ветеранам вьетнамской войны.