Шестерых лыжников из России отстранили от соревнований

Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение отстранить шестерых членов сборной России по лыжам от международных соревнований. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Причиной отстранения назван доклад Международного олимпийского комитета (МОК) о возможных нарушениях на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году правил о применения запрещенных препаратов спортсменами РФ.

Ранее вице-премьер правительства России Виталий Мутко назвал отмену спортивных соревнований в стране необоснованной.

Так, в России отменен этап Кубка мира по биатлону, который должен был пройти в Тюмени, чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года было решено провести в Германии вместо Сочи, а финал Кубка мира по конькобежному спорту не пройдет в Челябинске.