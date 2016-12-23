Путин пообещал разобраться с приговором за госизмену по СМС

Президент России Владимир Путин во время своей пресс-конференции ответил на вопрос о правомерности приговора жительнице Краснодарского края Оксане Севастиди, которая получила семь лет за то, что в 2008 году незадолго до начала военных действий в Южной Осетии отправила своему грузинскому знакомому СМС об увиденном ею в Сочи поезде с военной техникой, движущемся в сторону Абхазии.

"Мне сложно комментировать судебное решение о приговоре за СМС, так как данная ветвь власти независима. Но, честно говоря, это жесткий подход. Я не в курсе деталей. Но если она написала то, что видела, то, по сути, не выдала тайны. Я постараюсь разобраться в деталях", - заявил он.