Путин: мы будем повышать экономический суверенитет

Экономический суверенитет — это чрезвычайно важная вещь, и в связи с этим необходимо создать национальное рейтинговое агентство и развивать свой консалтинг, заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

«Есть много составляющих (импортозамещения), которые мы считали незыблемыми и выведенными за рамки возможных политических разногласий. Это не так. Нас просто надули», — сказал Путин. Президент добавил, что когда нужно было оказать на Москву политическое давление, в ход пошли экономические рычаги.

«Что касается консалтинга и всяких рейтинговых агентств, это непростой вопрос. Нам нужно создавать и свое агентство и развивать консалтинг, но эта система должна быть прозрачной и пользоваться уважением и признанием бизнеса не только в России, но и в мире. Без этого, смысла не будет. Если мы устраним с рынка иностранные компании, это может ограничить приток инвестиций. Но, безусловно, мы будем повышать суверенитет в этой сфере», — заявил президент.