Путин предсказал стабилизацию рынка нефти к выборам президента РФ

Президент Владимир Путин во время своей пресс-конференции ответил на вопрос о том, когда стоит ожидать повышения цен на нефть, и что это принесет России.

"Я сегодня буквально с утра проверял котировки, Brent сейчас стоит 55 долларов. Какой будет цена и как она скажется на нас - предположить практически невозможно", - отметил он.

"Эксперты говорят, что излишки нефти уйдут с рынка в конце 2018 года, и тогда он стабилизируется", - заявил президент.

По словам президента, сейчас мы пошли на сокращение объема добычи нефти, и это для нас приемлемо и должно привести к повышению цен на нефть.

"Если такое состояние дел удержится, то разница в цене даже в 10 долларов принесет бюджету триллион, а нефтяным компаниям - 750 млрд рублей. В конечном итоге - все в выигрыше", - заключил он.