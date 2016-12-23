Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
23 декабря 2016, пятница, 15:02
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
23 декабря 2016, 14:06
Владимир Путин нефть

Путин предсказал стабилизацию рынка нефти к выборам президента РФ

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции 23 декабря
Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции 23 декабря
Пресс-служба Кремля

Президент Владимир Путин во время своей пресс-конференции ответил на вопрос о том, когда стоит ожидать повышения цен на нефть, и что это принесет России.

"Я сегодня буквально с утра проверял котировки, Brent сейчас стоит 55 долларов. Какой будет цена и как она скажется на нас - предположить практически невозможно", - отметил он.

"Эксперты говорят, что излишки нефти уйдут с рынка в конце 2018 года, и тогда он стабилизируется", - заявил президент.

По словам президента, сейчас мы пошли на сокращение объема добычи нефти, и это для нас приемлемо и должно привести к повышению цен на нефть.

"Если такое состояние дел удержится, то разница в цене даже в 10 долларов принесет бюджету триллион, а нефтяным компаниям - 750 млрд рублей. В конечном итоге - все в выигрыше", - заключил он.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции 23 декабря
Путин пообещал разобраться с приговором за госизмену по СМС
Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции 23 декабря
Путин предсказал стабилизацию рынка нефти к выборам президента РФ
Владимир Путин, пресс-конференция 23 декабря
Путин ответил на вопрос об освобождении режиссера Сенцова
Полицейское оцепление на месте инцидента с грузовиком в Берлине
Подозреваемый в совершении теракта в Берлине убит в перестрелке в Милане
Лыжники на трассе Сочи
Шестерых лыжников из России отстранили от соревнований
Архив новостей

Самое читаемое

Б. Обама разговаривает по телефону
Обама звонил Путину по «красному телефону»
Бойцы ЛНР
В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ в районе Дебальцево
Елена Гагарина
Директор музеев Кремля поддержала передачу золота скифов Украине
Курильские острова
Кремль прокомментировал данные о базах США на Курилах
Леонид Кравчук
Первый президент Украины поделился мыслями о ликвидации РФ
15:01 Захватчики ливийского лайнера отпустили пассажиров
14:56 Путин призвал не питаться фобиями при отмене выставок и спектаклей
14:44 Шестерых лыжников из России отстранили от соревнований
14:36 В Москве простились с актером Вячеславом Шалевичем
14:30 Путин указал на недостатки системы выборов в США

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Юлий Ким
Юлий Ким
23 декабря 1936 года родился Юлий Ким, бард, поэт и драматург
14:30 Россия утвердила создание постоянной базы ВМФ в Сирии
14:27 Путин пообещал разобраться с приговором за госизмену по СМС
14:19 Путин: мы будем повышать экономический суверенитет
14:19 Путин ответил на вопрос о слабой Европе
14:10 Шойгу доложил Путину о завершении операции в Алеппо
14:06 Путин предсказал стабилизацию рынка нефти к выборам президента РФ
14:05 Путин назвал эвакуацию Алеппо крупнейшей гуманитарной акцией
13:57 Путин отказался дифференцировать налоги
13:57 Жуковский начнет отправлять рейсы в дальнее зарубежье с марта 2017 года
13:56 Путин: убийство посла — это покушение на Россию
13:55 Угонщики захватили ливийский самолет A320
13:50 МОК начал расследование против 28 российских олимпийцев
13:44 Путин ответил на вопрос об освобождении режиссера Сенцова
13:39 Путин пообещал пенсионерам единовременные выплаты
13:27 Путин одобрил работу раскрывших данные о демократах США хакеров
13:24 Путин рассказал о ядерном зонтике России
13:22 Путин заявил о серьезной задолженности регионов
13:21 Рейтинг недоверия Порошенко достиг рекордных 82%
13:11 Путин назвал допинговый скандал политическим
13:10 Минздрав задумал ввести ограничения на электронные сигареты
13:09 Путин выразил надежду на нормализацию отношений с Украиной
13:02 Путин указал на слабости американских властей
13:01 Путин назвал одну из важнейших проблем Крыма
12:52 Мутко прокомментировал отмену спортивных соревнований в России
12:51 Лимузавры теряли зубы по мере взросления
12:46 Путин объяснил свои слова о превосходстве РФ над любым агрессором
12:44 Подозреваемый в совершении теракта в Берлине убит в перестрелке в Милане
12:44 Путин объяснил отставку Улюкаева
12:38 Путин следит за делом Немцова
12:35 Россия попросила Apple помочь взломать iPhone убийцы Карлова
12:31 Путин рассказал о всеобщей поддержке действий ЦБ
12:28 Трамп пригласил на инаугурацию простых людей
12:20 Путин: правительство продолжит субсидировать сельское хозяйство
12:17 ФАС сделала замечание Алекперову из-за прогнозов по ценам на топливо
12:14 ЕР приостановила членство арестованного вице-губернатора Приморья
12:13 Путин заявил о рекордно низкой инфляции в этом году
12:06 «Мегафон» раскрыл стоимость предстоящей покупки Mail.Ru
12:03 Владимир Путин начал большую пресс-конференцию
12:00 Шансонье Александра Новикова обвинили в мошенничестве на 36 млн рублей
11:52 В Совфеде рассказали о «расстрельных списках» российских дипломатов
11:49 Uber и Gett решили ввести «проездные на такси» в Москве
11:38 Иркутский Минздрав назвал причину отравления «Боярышником»
11:32 Коломойский похвалил украинские власти за приватизацию Приватбанка
11:27 Анализ 50000 геномов обнаружил новые связи генов и болезней
11:19 Fitch отозвал рейтинги всех компаний РФ по национальной шкале
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.