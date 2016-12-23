Путин отказался дифференцировать налоги

Президент Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции ответил на вопрос о возможности введения шкалы дифференцированного налога для установления социальной справедливости.

"Сборы НДФЛ увеличились в 7 раз. Средства, которые поступают в казну, направлены на решение соцзадач, и это справедливо. Можно перейти к дифференцированному налогу, но сейчас, считаю, нецелесообразно, мы там запутаемся в этой дифференциации, а доходы бюджета упадут. Для достижения соцсправедливости есть налог на дорогие транспортные средства, недвижимость", - заявил он.

"Я знаю, что происходит с неналоговыми сборами? Знаю. Знаю ли в деталях? Конечно, нет! И это проблема. Правительству поручено к июню создать реестр неналоговых платежей, чтобы понять, что происходит на уровне муниципалитетов", - продолжил Путин.

По словам президента, "мы и так заморозили рост тарифов, а теперь важно подавить инфляцию, чтобы обеспечить их сдерживание".