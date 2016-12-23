Путин подумает о своем переизбрании президентом

Президент Владимир Путин ответил на вопрос журналиста "Ъ" Андрея Колесникова, который спросил российского лидера, почему он должен баллотироваться вновь в 2018 году.

Сначала президент назвал колумниста "провокатором".

Затем он заявил следующее: "Я посмотрю, что будет происходить в стране и в мире, как будут разворачиваться события, и в зависимости от этого будет принято решение о моем участи или неучастии в выборах президента РФ".