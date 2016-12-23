Число жертв отравления «Боярышником» выросло до 74 человек
В Иркутске от отравления концентрированным средством для ванн «Боярышник» умерли уже 74 человека. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.
«Мы располагаем данными о 74 умерших от отравления в период с 17 декабря, общее число пострадавших — 122 человека. В больницах остается 31 житель Иркутска», — рассказали в ведомстве агентству.
Также появилась информация о том, что случай отравления метиловым спиртом зафиксирован в Братске. Состояние госпитализированного мужчины пока уточняется.
Ранее сообщалось, что жертвами отравления стал 71 человек. Пресс-секретарь областного Минздрава Татьяна Лебедева сообщила, что в больницах находятся еще 36 человек.
В рамках уголовного дела по факту отравления задержаны 13 человек. Один из них отправлен судом под домашний арест. Впоследствии аналогичное решение суд принял в отношении второго задержанного.
22 декабря полицейские во время рейда по торговым точкам Иркутска обнаружили и изъяли 10 тысяч бутылок концентрата «Боярышник».