Число жертв отравления «Боярышником» выросло до 74 человек

В Иркутске от отравления концентрированным средством для ванн «Боярышник» умерли уже 74 человека. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

«Мы располагаем данными о 74 умерших от отравления в период с 17 декабря, общее число пострадавших — 122 человека. В больницах остается 31 житель Иркутска», — рассказали в ведомстве агентству.

Также появилась информация о том, что случай отравления метиловым спиртом зафиксирован в Братске. Состояние госпитализированного мужчины пока уточняется.

Ранее сообщалось, что жертвами отравления стал 71 человек. Пресс-секретарь областного Минздрава Татьяна Лебедева сообщила, что в больницах находятся еще 36 человек.

В рамках уголовного дела по факту отравления задержаны 13 человек. Один из них отправлен судом под домашний арест. Впоследствии аналогичное решение суд принял в отношении второго задержанного.

22 декабря полицейские во время рейда по торговым точкам Иркутска обнаружили и изъяли 10 тысяч бутылок концентрата «Боярышник».