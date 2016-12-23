Минтруд обусловил повышение пенсионного возраста увеличением пенсий

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что повышение пенсионного возраста в стране в любом случае произойдет, а вместе с ним должны вырасти пенсии. Об этом он рассказал в интервью газете «Комсомольская правда».

«Когда-то это (повышение пенсионного возраста) придется делать, чтобы мы смогли купировать риски на будущее. Это должно быть мягким процессом, с серьезной адаптацией. Но наша принципиальная позиция — если повышение возраста выхода на заслуженный отдых произойдет, то нынешние пенсионеры должны от этого получить эффект. То есть должна вырасти их пенсия, а не доходы федерального бюджета», — отметил министр.

При этом Топилин подчеркнул, что повышение пенсионного возраста не произойдет в ближайшие годы.

Напомним, что в настоящее время в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55 лет.