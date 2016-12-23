Итальянский премьер сообщил канцлеру ФРГ об убийстве подозреваемого в теракте

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони рассказал, что проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель об убийстве подозреваемого в совершении теракте на ярмарке в Берлине. Об этом пишет РИА Новости.

Он также подчеркнул, что Италия может гордиться профессионализмом и храбростью своих полицейских.

Ранее глава МВД Италии Марко Миннити на специальной пресс-конференции сообщил, что в Милане в ходе проверки документов неизвестный мужчина выстрелил в полицейских, которые открыли ответную стрельбу. Один из сотрудников МВД был ранен, нападавший убит. Позже была установлена его личность, оказалось, что это разыскиваемый по подозрению в причастности к берлинскому теракту тунисец Анис Амри.

Напомним, 19 октября в результате направленного наезда на толпу, собравшуюся на рождественской ярмарке в Берлине, погибли 12 человек, еще 48 были госпитализированы.

Ответственность за этот теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство» (ИГ).

Полиция объявила в международный розыск тунисца Аниса Амри.