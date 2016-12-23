Uber и Gett решили ввести «проездные на такси» в Москве

Сервисы заказа автомобилей Uber и Gett рассматривают возможность введения в Москве услуги месячного проездного на такси, сообщает «М24» со ссылкой на пресс-службы компаний.

«У нас есть такая программа в США: Нью-Йорке, Вашингтоне и Сан-Франциско. Опция появилась около месяца назад. Это предоплаченные абонементы на небольшую сумму, которая вносится на счет и используется. При этом каждая поездка выходит клиенту дешевле. Такая услуга может появиться и в российском Uber», — рассказала представитель компании Евгения Шипова. Она отметила, что окончательное решение будет принято по итогам тестирования услуги в США.

Введение подобной услуги не исключили и в Gett. Как объяснила пресс-секретарь компании Алена Балакирева, это позволит развивать такси как общественный транспорт, а также «даст стимул развитию и популяризации такси».

В свою очередь, директор московского филиала такси «Везет» Олег Ситников рассказал, что компания протестирует услугу «проездного» уже в 2017 году. «Рассмотрим возможность сделать "проездной", как в метро. Думаю, рационально вводить не безлимитный абонемент, а позволить клиентам переводить определенную сумму денег, на которую можно кататься в течение месяца. Самый оптимальный вариант — сделать несколько тарифов, несколько проездных в зависимости от того, как часто человек пользуется такси»,— пояснил Ситников. Он также уточнил, что скидка может зависеть от частоты поездок.