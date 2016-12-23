Путин выразил надежду на нормализацию отношений с Украиной

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции выразил надежду на скорейшую нормализацию отношений с Украиной. По его словам, нормализация отношений будет полезна для российско-украинских коммерческих и гуманитарных связей. Строительство Керченского моста в этом контексте — важный инфраструктурный элемент, добавил Путин.

Отвечая на вопрос журналиста «КрымИнформ», Путин также отметил сложности с процессом интеграции Крыма и Севастополя в экономическую и политическую систему РФ. «Юридически быстрая интеграция — это сложно. Федерация деньги предоставляет, но нужно ими умело распорядиться. Людям сложно понять, как эти процессы должны вписываться в законодательство РФ, как вписывать их в административные процедуры», — отметил президент.

Перспективными отраслями для развития в Крыму Путин назвал сельское хозяйство, судостроение, судоремонт и туризм: «Не сомневаюсь, что с введением Керченского моста поток туристов на полуостров вырастет».