Путин рассказал о ядерном зонтике России

Президент РФ Владимир Путин во время своей пресс-конференции ответил на вопрос об усилении ядерного потенциала России.

"Предпосылки для гонки вооружений были созданы после выхода США из договора по ПРО. Теперь стране нужно либо создавать либо противоракетный зонтик, либо расширять собственное вооружение. Мы далеко продвинулись в этом направлении. Но мы ничего не нарушаем, в том числе СНВ-3. Американцы сидели на наших ядерных заводах. К тому же, вы тоже занимаетесь модернизацией", - пояснил он.

"Мы полностью реализуем все свои планы", - заключил Путин.