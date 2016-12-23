СМИ сообщили о планах РЖД создать оператора сотовой связи

«Дочка» ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), компания «Транстелеком» (ТТК), ведет переговоры с Tele2 о развертывании на их инфраструктуре виртуального оператора связи (MVNO), пишет в пятницу газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ТТК.

«Речь идет как о запуске предложения FMC (fixed mobile convergence — продажа абоненту фиксированной и мобильной связи услуг единым пакетом), так и о предоставлении таких услуг, например, холдингу РЖД, частью которого мы являемся. В этом направлении мы открыты к переговорам со всеми операторами», — цитирует издание представителя ТТК. В компании отметили, что рассматривают запуск виртуального оператора мобильной связи в качестве одного из стратегических направлений.

В свою очередь, в пресс-службе Tele2 изданию заявили, что ведут переговоры о создании MVNO со всеми заинтересованными компаниями.

В апреле сообщалось, что Сбербанк запустит виртуального оператора связи на базе Tele2. Соответствующий договор между компаниями был подписан договор 17 октября. Кроме того, соцсеть «ВКонтакте» до конца года намерена запустить собственного оператора сотовой связи. В настоящее время на базе сетей Tele2 работает также виртуальный оператор «Ростелекома».