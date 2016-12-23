Путин указал на недостатки системы выборов в США

Президент Владимир Путин вновь коснулся темы недавних президентских выборов в США во время своей пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста Russia Today.

"Особенность выборов в США в том,что за частью штатов сохранились преференции, и это непонятно. Правящая Демократическая партия явно позабыла смысл своего названия. Ее беззастенчивые призывы к выборщикам не подчиняться воле избирателей, надеюсь, не сыграли большой роли, вед американское общество - великое, и учтет ошибки прошедших выборов", - заявил он.