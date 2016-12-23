Путин ответил на вопрос о слабой Европе

Президент Владимир Путин ответил на вопрос о том, устроит ли Россию слабая Европа.

"Мы хотим, чтобы у нас был надежный, сильный и, что немаловажно,самостоятельный партнер. Если ЕС нужно обращаться в третью страну, то с ней неинтересно разговаривать", - отметил он.

По словам Путина, в Европе есть великие государства, "не буду перечислять, мы к ним так и относимся".

Президент пояснил, что вопрос о том, как Европа будет строить отношения внутри себя - "это не наше дело". Он отметил, что в ЕС присутствуют две позиции - Европа за суверенитет и квазифедеративная.

"Идет централизация Европы или нет - не нам решать. Мы будем стремиться к развитию отношений с Европой. Нам нужен партнер, с которым можно говорить. Если этого не произойдет,то мы будем разговаривать с отдельными государствами", - подытожил Путин.