Путин указал на слабости американских властей

Президент Владимир Путин во время своей пресс-конференции ответил на вопрос о том, почему в отношении него периодически выдвигаются обвинения в попытках дестабилизировать ситуацию в других странах, в том числе, в США.

"Все попытки сводить неудачи своей Демпартии Штаты пытаются свести к внешним факторам. Но они проиграли не только выборы президента. Это что, все моя работа? А потом устроили пир горой на развалинах часовни 17 века? Это тоже наша работа? Потому что есть разногласия насчет происходящего у элит и у широких масс", - заявил он.

"Широкую поддержку американцев я отношу не на личный счет. Мне кажется, что у большей части американцев такое же представление о том, как должен быть устроен мир, у них те же представления о традиционных ценностях. Это хорошая база для выстраивания отношений - взаимная симпатия народов", - продолжил Путин.

"Вы бы лучше не упоминали всуе имена своих прежних деятелей, а то в гробах перевернутся. Рейган, мне кажется, порадовался победе своих соратников. А вот выдающиеся демократы, в том числе, Рузвельт, перевернулись бы. Он в свое время сплотил нацию", - так президент ответил на вопрос о том, что за рубежом его сравнивают с Рейганом.

По мнению Путина, сегодняшняя администрация США разделяет нацию своими призывами. "Нужно уметь принимать свои ошибки", - подытожил он.