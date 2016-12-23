Жуковский начнет отправлять рейсы в дальнее зарубежье с марта 2017 года

Самолеты из международного аэропорта Жуковский в Подмосковье будут выполнять рейсы в Европу и Азию с весны 2017 года, пишет газета «Известия».

Как рассказал изданию заместитель генерального директора компании-учредителя новой воздушной гавани «Рампорт» Евгений Солодилин, первыми направлениями станут Баку, Тель-Авив, Стамбул и Анталья. Начать полеты планируется до марта 2017 года. Собеседник издания отметил, что в Анталью самолеты из Жуковского будут совершать рейсы с апреля по май 2017 года.

По словам Евгения Солодилина, в настоящее время «Рампорт» составляет летное расписание полетов на 2017 год, и у компании сложилось «общее представление» о том, по каким направлениями будут совершаться рейсы.

В компании также отметили, что успешная реализация запланированного напрямую зависит от развития инфраструктуры Жуковского. По информации Солодилина, в аэропорту планируется проектировка второго терминала, строительство дополнительных стоянок под воздушные суда, а также дополнительных парковок.

Ранее на этой неделе власти Таджикистана сообщили, что до окончания текущего зимнего сезона российская авиакомпания «Ямал» не получит разрешение на регулярные рейсы в республику из международного аэропорта Жуковский. После консультаций власти обеих стран смогли согласовать условия совершения перелетов.