В Башкирии при взрыве на военном арсенале погибли двое

В Башкирии на месте бывшей воинской части прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя республиканского МЧС.

Сообщение о взрыве поступило в дежурную часть МЧС в 10:00 мск. Он произошел после того, как на территорию бывшей части проникли неизвестные.

«В результате происшествия есть пострадавшие, их состояние уточняется. На месте работают спасатели: шесть человек и 19 единиц техники», — отметили в МЧС.

Как сообщает «Интерфакс», при взрыве погибли два человека.

В данный момент следователи проводят проверку по факту инцидента.