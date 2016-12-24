24 декабря 2016, 13:02
В Башкирии при взрыве на военном арсенале погибли двое
В Башкирии на месте бывшей воинской части прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя республиканского МЧС.
Сообщение о взрыве поступило в дежурную часть МЧС в 10:00 мск. Он произошел после того, как на территорию бывшей части проникли неизвестные.
«В результате происшествия есть пострадавшие, их состояние уточняется. На месте работают спасатели: шесть человек и 19 единиц техники», — отметили в МЧС.
Как сообщает «Интерфакс», при взрыве погибли два человека.
В данный момент следователи проводят проверку по факту инцидента.
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