В Амурской области начали строить мост в Китай

В Амурской области стартовало строительство моста через реку Амур между Россией и Китаем. Стройка идет в Благовещенском районе, передает ТАСС.

Предполагается, что сооружение построят за три года.

«В торжественной церемонии, посвященной началу строительства трансграничного мостового перехода через реку Амур, приняли участие глава Приамурья и представители власти провинции Хэйлунцзян», - сказали в пресс-службе правительства региона.

Уже в 2019 году по мосту начнется движение автотранспорта.