Савченко назвала украинскую власть преступной

Депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что украинцы чувствуют преступность нынешней власти. ее слова приводит «112 Украина».

«Сейчас усиливают власть нынешнего президента. Но если народ чувствует на себе, что нынешняя власть не менее преступна, чем предыдущая, то стоит ли усиливать такого президента?» — отметила она.

Савченко задумалась над тем, что было бы, если бы народ Украины поддержал экс-президента Виктора Януковича. «Мы бы еще терпели два года? Что будет, если будем терпеть это сейчас?» — ответила на свой вопрос она.

По мнению Савченко, у Украины сейчас нет государственной позиции, она пояснила, что «уже начинает понимать, что народ прав».

«У нас в Конституции записано, что народ — это власть. И делегировать кому-то свои полномочия ничего, потому что делегаты оказываются недостойными», — резюмировала депутат.