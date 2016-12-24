МИД РФ заявил о демонстративном цинизме Польши

МИД России считает «актом демонстративного цинизма» решение администрации польского города Ланьцут демонтировать Памятник благодарности советским воинам. Сой отклик на данное решение ведомства разместило на своем сайте.

«Решение избавиться от этого мемориального объекта принималось явочным порядком. Никаких консультаций с российской стороной, как того требуют международно-правовые обязательства Варшавы, не проводилось», - отметили дипломаты.

МИД отметил, что считает происходящее актом демонстративного цинизма. «Нам и всему цивилизованному сообществу показывают, как в Польше относятся к трагическим страницам недавней истории, когда народам Европы ценой огромных жертв и усилий удалось отстоять свою свободу и независимость. Только в этом году такая участь в Польше постигла семь памятников советским воинам, было зафиксировано 15 актов вандализма на советских мемориальных объектах, в том числе девять — на кладбищах», - заявили представители ведомства.

Кроме того, в МИД уверены, что новые поправки к польскому законодательству, запрещающие «пропаганду коммунизма или другого тоталитарного строя», откроют путь к «массовому истреблению советских/российских памятников в Польше».