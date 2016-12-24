24 декабря 2016, 11:12
Актриса из «Звездных войн» перенесла сердечный приступ
Американская актриса Керри Фишер, которая сыграла принцессу Лею в «Звездных войнах», экстренно госпитализирована в критическом состоянии. Она перенесла сердечный приступ, передает Los Angeles Times.
Во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес актриса почувствовала сильные боли.
Фишер была госпитализирована из аэропорта по прилету.
«Все наши мысли с нашей пассажиркой», — заявил авиаперевозчик.
Как рассказали в полиции, врачи для Фишер были вызваны по сигналу «остановка сердца».
В настоящее время состояние актрисы стабилизировалось.
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