СК возбудил дело после убийства девочки в Москве

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки, чье тело обнаружили в квартире на востоке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлию Иванову.

«По данным следствия, днем 24 декабря 2016 года в квартире одного из жилых домов на улице Ферганской в городе Москве было обнаружено тело 12-летней девочки с колото-резанными ранениями. В квартире находилась пожилая бабушка и четырехлетний ребенок», — отметила она.

В настоящее время оперативные службы проводят ряд следственных экспертиз.