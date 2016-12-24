Минкульт встал на сторону ректора в споре со студентами ГИТИСа

Министерство культуры поддержало позицию ректора ГИТИСа Григория Заславского,который ранее пригрозил выступающим против слияния театроведческого и продюсерского факультетов студентам отчислением а армией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вопросы реорганизации структуры вуза относятся исключительно к компетенции руководства учреждения, что подробно расписано в уставе. Более того, окончательное решение по ним принимается ученым советом ГИТИСа, который своим вердиктом поддержал ректора», — отметили в министерстве.

По мнению чиновников, Заславский «знает ситуацию гораздо лучше студентов и прекрасно представляет, какие решения будут правильными для дальнейшего развития престижного учебного заведения».

Между тем уполномоченный по правам студентов Артем Хромов призвал администрацию вуза к переговорам: «Важно наладить диалог администрации со студентами. Ведь совершенно недопустимо вызывать полицию, когда родные студенты недовольны решением и проводят молчаливый и безобидный перформанс протеста без наглядной агитации и лозунгов».