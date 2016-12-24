Госдеп предупредил туристов из США об опасности Египта и Иордании

Госдепартамент США уведомил своих граждан о том, что в настоящее время опасными являются поездки в Иорданию, а также Египет и ряд других стран Африки. Предупреждения размещены на сайте ведомства.

Так, в Иордании существует риск терактов со стороны таких организаций, как «Исламское государство» (запрещена в России). Кроме того, Госдеп призвал туристов не посещать районы, граничащие с Сирией и Ираком, из-за аналогичной угрозы.

«Госдепартамент напоминает гражданам США, что террористические и экстремистские организации выразили намерение организовать нападения на граждан США и других западных стран в Иордании. В прошлом году иорданские власти уведомили посольство США о нескольких раскрытых заговорах террористов, направленных против граждан США и других западных стран. Кроме того, террористические организации выражают заинтересованность в атаках на торговые центры, отели, рестораны и другие незащищенные места», — заявили в Госдепе.

Кроме того, американским туристам и дипломатам рекомендовано не посещать Синайский полуостров вне пределов Шарм-эль-Шейха и Ливийскую пустыню также в связи с опасностью терактов.