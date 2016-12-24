Ле Пен поддержала выход Франции из НАТО и ЕС

Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен считает, что стране нужно выйти из таких организаций, как Евросоюз, НАТО и еврозона. Ее слова приводит греческая газета Δημοκρατία.

«Frexit будет частью моей политики», — подчеркнула политик. Так Ле Пен прокомментировала возможность своего участия в выборах президента.

Лидер националистов раскритиковала единую европейскую валюту: «Где евро, там выросли цены, налоги и безработица, уменьшились заработные платы и пенсии, и граждане стали беднее».

Ле Пен считает, что еврозону, помимо Франции, стоит также покинуть Португалии, Италии, Испании, Ирландии, Греции и Кипру, добавив, что «идеально было бы всем этим странам выйти в один день с Францией, и я попытаюсь убедить их».

Политик полагает также, что НАТО лишилась своего смысла. «Она была создана, когда существовала угроза Варшавского договора и экспансии коммунистического Советского Союза. СССР больше нет, как нет и Варшавского договора. Вашингтон поддерживает существование НАТО для обслуживания своих целей в Европе», — сказала Ле Пен.

Наконец, лидер партии заявила об уважительном отношении к американскому и российскому лидерам Дональду Трампу и Владимиру Путину.