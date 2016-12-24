24 декабря 2016, 20:38
Фигуристка Медведева стала чемпионкой России
Фигуристка Евгения Медведева победила в чемпионате России в женском одиночном катании.
По итогам короткой программы 17-летняя спортсменка набрала 153,49 балла за произвольный прокат, получив в сумме 233,57 балла.
На втором месте оказалась Алина Загитова (221,21), на третьем - Мария Сотскова (219,90).
Отметим, что Медведева является действующей чемпионкой Европы и мира, победительницей двух последних финалов Гран-при.
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