Фигуристка Медведева стала чемпионкой России

Фигуристка Евгения Медведева победила в чемпионате России в женском одиночном катании.

По итогам короткой программы 17-летняя спортсменка набрала 153,49 балла за произвольный прокат, получив в сумме 233,57 балла.

На втором месте оказалась Алина Загитова (221,21), на третьем - Мария Сотскова (219,90).

Отметим, что Медведева является действующей чемпионкой Европы и мира, победительницей двух последних финалов Гран-при.