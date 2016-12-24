Журналисты рассказали о рождественском столе Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в преддверии Рождества посетила супермаркет. В магазине политик приобрела картофель, творог, масло, перец и коробку конфет, сообщает газета Bild.

Журналисты выяснили, что в рождественском меню Меркель не будет ни рождественского гуся, ни карпа, ни вина.

Стоимость покупок канцлера составила около 100 евро.

В супермаркете рассказали, что это обычный список покупок Меркель.

СМИ сообщают, что в этом году Меркель ходила за продуктами около 30 раз.