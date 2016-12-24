24 декабря 2016, 14:56
Журналисты рассказали о рождественском столе Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в преддверии Рождества посетила супермаркет. В магазине политик приобрела картофель, творог, масло, перец и коробку конфет, сообщает газета Bild.
Журналисты выяснили, что в рождественском меню Меркель не будет ни рождественского гуся, ни карпа, ни вина.
Стоимость покупок канцлера составила около 100 евро.
В супермаркете рассказали, что это обычный список покупок Меркель.
СМИ сообщают, что в этом году Меркель ходила за продуктами около 30 раз.
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