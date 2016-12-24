МИД прокомментировал голосование РФ за резолюцию по Израилю

Министерство иностранных дел РФ заявило, что Россия проголосовала за резолюцию Совбеза ООН по Израилю, поскольку документ основан на «формулировках, отражающих общую и неоднократно подтвержденную позицию международного сообщества о незаконности поселенческой деятельности Израиля». Об этом сказано в опубликованном 24 декабря заявлении российского ведомства.

По словам дипломатов, Россия намерена и дальше способствовать палестино-израильским переговорам в качестве посредника. МИД подчеркнул, что Москва готова принять руководителей Израиля и Палестины.

Отметим, ранее Совбез ООН одобрил резолюцию, запрещающую Израилю строить свои поселения на территории Палестины.