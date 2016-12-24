СМИ рассказали о долге МВД перед адвокатами

Федеральная палата адвокатов России назвала сумму задолженности Министерства внутренних дел перед юристами за их услуги. Она превысила 700 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

По словам исполнительного вице-президента ФПАР Андрея Сучкова, задержки выплат начались этим летом. В МВД перестали платить адвокатам, которых приглашали дознаватели и следователи для задержанных, не имеющих возможности оплатить работу госзащитников по соглашению.

«В результате сложилась предзабастовочная ситуация и появились случаи отказов выходить на следственные действия», — отметил Сучков.

Кроме того, в ФПАР пояснили, что проблемы с выплатой денег наблюдаются уже с 2013 года.

В результате задержек зарплат сотрудники нескольких адвокатских контор в Нижнем Новгороде на этой неделе решили не выходить на действия органов следствия и дознания МВД.