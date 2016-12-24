Семья убийцы посла РФ рассказала о его религиозных взглядах

Родственники убийцы посла России в Турции Андрея Карлова 22-летнего Мевлюта Алтынташа рассказали, что он не увлекался религией. Об этом сообщает Reuters.

«Он стал обращать больше внимания на молитвы, еще больше замкнулся в себе и стал более молчаливым после того, как стал полицейским»,— пояснил при этом отец террориста.

Однако, по его словам, до последнего момента Алтынташ был безразличен к религии и вел светский образ жизни.

Кроме того, одна из знакомых убийцы заявила, что восхищалась им. «Он был почтительным и спокойным, очень милым молодым человеком. Когда полиция приехала к ним домой, мы предположили, что он был убит на службе и они приехали рассказать о его мученической смерти», — пояснила она.

Стоит отметить, что ранее местные СМИ рассказали, что при обыске в номере отеля, где перед убийством остановился Алтынташ, нашли книги о террористической группировке «Аль-Каида» и организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO.