24 декабря 2016, 12:35
Санта Клаус отправился в кругосветное путешествие перед Рождеством
Санта Клаус приготовился к кругосветному путешествию накануне католического Рождества. Об этом сообщает специальный сайт Объединенного командования воздушно-космической обороны североамериканского континента.
Ресурс по традиции отслеживает передвижение Санты по планете.
По данным сайта, сейчас Санта Клаус уже запряг оленей в свои сани с подарками, погрузился в них сам и готов к вылету.
Местоположение Санты 24 декабря можно узнать, посетив специальный сайт.
#NORAD tracks #Santa uses the same technology that keeps the skies over North America safe 24 hours a day 365 days a year! #NORADTracksSanta #WeHaveTheWatch
Фото опубликовано NORAD Santa (@norad.santa) Дек 10 2016 в 8:21 PST
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