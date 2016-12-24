Санта Клаус отправился в кругосветное путешествие перед Рождеством

Санта Клаус приготовился к кругосветному путешествию накануне католического Рождества. Об этом сообщает специальный сайт Объединенного командования воздушно-космической обороны североамериканского континента.

Ресурс по традиции отслеживает передвижение Санты по планете.

По данным сайта, сейчас Санта Клаус уже запряг оленей в свои сани с подарками, погрузился в них сам и готов к вылету.

Местоположение Санты 24 декабря можно узнать, посетив специальный сайт.