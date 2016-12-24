Эрдоган решил обсудить с Трампом безопасную зону в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложит недавно избранному президенту США Дональду Трампу обсудить создание в Сирии свободной от террористов зоны, передает ТАСС.

«Нам надо создать в Сирии зону, свободную от террористов, безопасную зону, а еще и бесполетную зону», — отметил он.

По словам турецкого лидера, он хочет обсудить данный вопрос с новым американским руководством после инаугурации Трампа 20 января.

Отметим, что Эрдоган заявил, что его государство не позволит появиться новому государству на севере Сирии.