В Дагестане уничтожен глава банды террористов

В Шамильском районе Дагестана проведена спецоперация, в ходе которой были уничтожены несколько боевиков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«По предварительным данным, уничтоженные минувшей ночью около 1:00 по Москве боевики опознаны как главарь террористической группы "шамильская" Ибрагим Амиров, 1989 года рождения, и его подчиненный Гамзатапанди Магомедов, 1982 года рождения. Оба - местные жители и находились в федеральном розыске», - рассказал он.

Спецоперация проводилась на окраине села Телетль.