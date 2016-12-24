Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии

Президент Владимир Путин созвал постоянных членов Совета безопасности РФ для обсуждения темы сирийского урегулирования, а также подготовки к предстоящим в понедельник саммитам ЕврАзЭС и ОДКБ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«На совещании обсуждалась ситуация в сирийском урегулировании с учетом завершившейся операции сирийских Вооруженных сил по освобождению Алеппо от боевиков, а также ход подготовки к возможной встрече в рамках сирийского урегулирования в Астане»,- пояснил он.

Кроме того, на встрече обсуждалась внутрироссийская социально-экономическая повестка.

В совещании приняли участие премьер Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.