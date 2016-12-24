СК рассказал о новых «суицидальных» практиках в интернете

Следственное управление Следственного комитета России по Иркутской области предупредило о появлении «новых тактик уничтожения народонаселения» в интернете.По словам следователей,это происходит посредством нейролингвистического программирования, разработанных «современными идеологами и психиатрами иностранных разведок».

В СК привели следующие примеры таких практик: публикация стихотворений «определенных» поэтов (в качестве примера приводятся Сергей Есенин и Иосиф Бродский); сохранение фотографий китов, медуз, кошек, бабочек и единорогов (в памятке уточняется, что «смерть едет на единороге в ад»); ранний утренний подъем; рисование на руках «планет, саинтистских, масонских знаков, перевернутых крестов, сатанинских звезд»; демонстрация в фотографиях безымянного пальца; использование в символике брендов Nike, Marlboro и Winston; окрашивание волос в яркие зеленые и красные цвета и прочее.

Следователи отметили, что Россия, по данным ВОЗ, вышла на первое место по количеству детских суицидов в мире.