Кабмин утвердил трансферты регионам на доплаты к пенсиям

Правительство определило размер и распределило межбюджетные трансферты, которые пойдут на выплату региональных социальных доплат к пенсии. Соответствующее распоряжение об этом опубликовано на сайте кабмина.

Всего в 2017 году тринадцати регионам выделят 6,417 миллиарда рублей межбюджетных трансфертов.

Эти средства пойдут на выплаты неработающим пенсионерам, которые позволяют довести уровень их доходов до величины прожиточного минимума в том регионе проживания.

На доплату претендуют около 410 тысяч человек. Средний размер доплат варьируется в диапазоне от 2142 до 8537 рублей.