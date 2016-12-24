24 декабря 2016, 17:04
Кабмин утвердил трансферты регионам на доплаты к пенсиям
Правительство определило размер и распределило межбюджетные трансферты, которые пойдут на выплату региональных социальных доплат к пенсии. Соответствующее распоряжение об этом опубликовано на сайте кабмина.
Всего в 2017 году тринадцати регионам выделят 6,417 миллиарда рублей межбюджетных трансфертов.
Эти средства пойдут на выплаты неработающим пенсионерам, которые позволяют довести уровень их доходов до величины прожиточного минимума в том регионе проживания.
На доплату претендуют около 410 тысяч человек. Средний размер доплат варьируется в диапазоне от 2142 до 8537 рублей.
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