В Тунисе задержаны подозреваемые в теракте в Берлине

Правоохранительные органы задержали в Тунисе племянника Аниса Амри, который проходит как главный подозреваемый по делу о теракте в Берлине. Также задержаны еще два человека, подозреваемых в причастности к нападению, передает ТАСС.

«Силы безопасности Туниса раскрыли деятельность террористической ячейки, в которую входили три человека в возрасте от 18 до 27 лет, в том числе племянник Аниса Амри», — отметили в МВД страны.

Чтобы уйти от слежки, все задержанные поддерживали связь через мессенджер Telegram.

Днем ранее Анис Амри был убит при перестрелке в Милане.