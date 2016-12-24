«Уральские авиалинии» пренебрегли запретом на полеты в Таджикистан

Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из Краснодара в Душанбе утром 24 декабря несмотря на запрет авиавластей Таджикистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-табло краснодарского аэропорта.

Рейс задержали на два часа, изначально вылет был запланирован на 03:15, но судно покинуло аэропорт только в 05:21.

Днем ранее власти Таджикистана отменили рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» из четырех городов России, в числе которых оказался и Краснодар. Эта мера была предпринята в ответ на приостановку полетов «Сомон Эйр» в ряд российских регионов. В российской авиакомпании заявили, что не получали уведомления о запрете на полеты.