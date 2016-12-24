Ограничения на поставки овощей из Турции не снимут в 2016 году

Руководство Россельхознадзора пока не рассчитывает, что ограничения поставок овощей из Турции будут сняты в 2016 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Сергея Данкверта.

«Думаю, что в течение следующей недели уже не получится, потому что уже предновогодняя неделя», — отметил он.

Однако Данкверт утвердительно ответил на вопрос о возможности снятия ограничений в 2017 году.

Ранее сообщалось, что сроки снятия ограничения на импорт овощей из Турции сдвинули.