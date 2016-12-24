Скончалась пережившая падение с высоты 10 километров стюардесса

В Белграде скончалась бывшая бортпроводница Весна Вулович. 44 года назад ей удалось пережить авиакатастрофу над немецким городом Хермсдорф. Об этом сообщает сербское издание Večernje novosti.

Вулович было 67 лет.

Первыми забеспокоились друзья стюардессы, когда та перестала отвечать на звонки. Они обратились в полицию. При проверке квартиры Вулович правоохранительные органы нашли ее тело в ванной комнате.

Полиция установила, что стюардесса умерла несколько дней назад.

Причина смерти Вулович не уточняется.

Напомним, Вулович удалось выжить после взрыва бомбы, пронесенной на борт лайнера McDonnell Douglas DC-9-32 хорватскими националистами-усташами. Она упала без парашюта с высоты 10 160 метров, получив многочисленные переломы и травмы, несколько дней была в коме.