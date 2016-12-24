Писатели из России попросили Путина о помиловании Сенцова

Более 60 участников Русского ПЕН-центра обратились с открытым письмом в адрес президента Владимира Путина. Они попросили российского лидера помиловать осужденного за организацию терактов в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова, передает РИА Новости.

«Мы просим Вас, господин Президент, применить к Олегу Сенцову норму закона, позволяющую главе государства принимать решение о помиловании осужденных без признания вины с их стороны, просим использовать все имеющиеся ресурсы и механизмы для скорейшего освобождения нашего коллеги Олега Сенцова», — сказано в письме.

Обращение подписали, в том числе, Денис Драгунский, Тимур Кибиров, Александр Архангельский, Вероника Долина, Александр Кушнер, Майя Кучерская.

Днем ранее на своей пресс-конференции Путин допустил, что может помиловать Сенцова, если конфликт на Украине будет разрешен.